شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس تدرج اللغة الصينية في المناهج الدراسية والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي الاتفاقية دعماً لرؤية المملكة 2030 ، وتعزيزاً لمبادرة الحزام والطريق الصينية، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- للبدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية بالمدارس والجامعات، كما تدعم الاتفاقية التعاون بين الجامعتين في تعليم اللغة الصينية من حيث المناهج والخطط الدراسية وابتعاث الطلاب وعمل الدراسات والأبحاث .
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