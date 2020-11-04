شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 52 مخالفة للإجراءات الوقائية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت الجولات عن تحرير 52 مخالفة، منها 32 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية ،و 15 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، وخمس مخالفات للتكدس في مساكن العمالة.
وخلال الفترة جرى رفع 14.906 أطنان من النفايات، وأزالت 8362 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، إلى جانب تطهير 1516 موقعاً، بمشاركة 478 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي.
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