، إطلاق حملة التوعية بسرطان الرئة بمستشفيات الملك فهد والعزيزية للأطفال بجدة ،

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يطلق مستشفى الملك فهد بجدة ومستشفى العزيزية للأطفال، الحملة التوعوية التثقيفية بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الرئة، بمشاركة جميع المراكز الـ١٣ التابعة للمستشفى بمحافظة جدة.
وتستهدف هذه الحملة توعية كل الشرائح المجتمعية، وكذلك المراجعين للمستشفيات والمرضى.
وتأتي هذه الحملة في إطار الحملات التثقيفية، وامتدادًا لها، والتي يقيمها مستشفى الملك فهد خلال نهاية هذا العام ٢٠٢٠ بعد نجاح حملة سرطان الثدي التي أقيمت شهر أكتوبر ٢٠٢٠.
جدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد بجدة قام خلال أكتوبر ٢٠٢٠ بإنتاج أكثر من ١٥ منتج توعوي ما بين أفلام تثقيفية وتصاميم إنفوجرافيك، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
يشار إلى أن هذه الحملة التوعوية لسرطان الرئة والتي تم البدء بها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠؛ سيتم خلالها عرض المجسمات المصممة لتوعية الناس عن سرطان الرئة، إضافة إلى الأفلام التثقيفية التي توضح للمتلقي طرق تجنب هذا المرض والتعليمات الصحية التي يجب اتباعها للوصول إلى مجتمع صحي بإذن الله تعالى.
مستشفى الملك فهد جدة
إطلاق حملة التوعية بسرطان الرئة بمستشفيات الملك فهد والعزيزية للأطفال بجدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-04
يطلق مستشفى الملك فهد بجدة ومستشفى العزيزية للأطفال، الحملة التوعوية التثقيفية بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الرئة، بمشاركة جميع المراكز الـ١٣ التابعة للمستشفى بمحافظة جدة.
وتستهدف هذه الحملة توعية كل الشرائح المجتمعية، وكذلك المراجعين للمستشفيات والمرضى.
وتأتي هذه الحملة في إطار الحملات التثقيفية، وامتدادًا لها، والتي يقيمها مستشفى الملك فهد خلال نهاية هذا العام ٢٠٢٠ بعد نجاح حملة سرطان الثدي التي أقيمت شهر أكتوبر ٢٠٢٠.
جدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد بجدة قام خلال أكتوبر ٢٠٢٠ بإنتاج أكثر من ١٥ منتج توعوي ما بين أفلام تثقيفية وتصاميم إنفوجرافيك، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
يشار إلى أن هذه الحملة التوعوية لسرطان الرئة والتي تم البدء بها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠؛ سيتم خلالها عرض المجسمات المصممة لتوعية الناس عن سرطان الرئة، إضافة إلى الأفلام التثقيفية التي توضح للمتلقي طرق تجنب هذا المرض والتعليمات الصحية التي يجب اتباعها للوصول إلى مجتمع صحي بإذن الله تعالى.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
12:45 PM
بمناسبة الشهر العالمي وتستهدف كل الشرائح المجتمعية والمراكز الصحية
يطلق مستشفى الملك فهد بجدة ومستشفى العزيزية للأطفال، الحملة التوعوية التثقيفية بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الرئة، بمشاركة جميع المراكز الـ١٣ التابعة للمستشفى بمحافظة جدة.
وتستهدف هذه الحملة توعية كل الشرائح المجتمعية، وكذلك المراجعين للمستشفيات والمرضى.
وتأتي هذه الحملة في إطار الحملات التثقيفية، وامتدادًا لها، والتي يقيمها مستشفى الملك فهد خلال نهاية هذا العام ٢٠٢٠ بعد نجاح حملة سرطان الثدي التي أقيمت شهر أكتوبر ٢٠٢٠.
جدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد بجدة قام خلال أكتوبر ٢٠٢٠ بإنتاج أكثر من ١٥ منتج توعوي ما بين أفلام تثقيفية وتصاميم إنفوجرافيك، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
يشار إلى أن هذه الحملة التوعوية لسرطان الرئة والتي تم البدء بها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠؛ سيتم خلالها عرض المجسمات المصممة لتوعية الناس عن سرطان الرئة، إضافة إلى الأفلام التثقيفية التي توضح للمتلقي طرق تجنب هذا المرض والتعليمات الصحية التي يجب اتباعها للوصول إلى مجتمع صحي بإذن الله تعالى.
، إطلاق حملة التوعية بسرطان الرئة بمستشفيات الملك فهد والعزيزية للأطفال بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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