، أول تعليق لوزير الموارد البشرية على إطلاق مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية ،

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علق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم، على إطلاق مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية.
وقال الوزير عبر تويتر: أطلقنا مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني؛ حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، وتطوير آليات الخروج النهائي وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية؛ على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في تاريخ 14 مارس المقبل من عام 2021م.وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي
أول تعليق لوزير الموارد البشرية على إطلاق مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-04
علق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم، على إطلاق مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية.
وقال الوزير عبر تويتر: أطلقنا مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني؛ حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، وتطوير آليات الخروج النهائي وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية؛ على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في تاريخ 14 مارس المقبل من عام 2021م.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
12:26 PM
إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني حيث تقدم ثلاث خدمات رئيسية للوافدين
علق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم، على إطلاق مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية.
وقال الوزير عبر تويتر: أطلقنا مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني؛ حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، وتطوير آليات الخروج النهائي وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية؛ على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في تاريخ 14 مارس المقبل من عام 2021م.
، أول تعليق لوزير الموارد البشرية على إطلاق مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية ،
المصدر : الخليج 365
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