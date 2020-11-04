طريقة تحميل تطبيق تنقل لحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطبيق تنقل لتقديم خدمة القيام بحجز العربات الكهربائية بالطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

وأوضحت رئاسة الحرمين عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أنه يمكن تحميل تطبيق تنقل لمستخدمي آبل من خلال الرابط التالي هنا، فيما يمكن تحميله للأندرويد من هنا.

ويوفق تطبيق تنقل للمستخدم إمكانية الدفعة الائتمانية والإلكترونية، وكذلك الدفع عن الاستلام، وهو بسيط وسهل الاستخدام.

ويهدف التطبيق إلى تقديم خدمة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية بالطواف والسعي داخل المسجد الحرام، وهو ما يقلل من التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات، كما يحقق التباعد الآمن بين الحجاج والمعتمرين.





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