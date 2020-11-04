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تحذير أمني عالٍ بخصوص تحديث واتساب وإليك الإجراء المطلوب
الشركة أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عاليًا بخصوص تحديث أمني في تطبيق واتساب.
وأوضح المركز أن شركة WhatsApp أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:
• WhatsApp for iOS prior to v2.20.111
• WhatsApp Business for iOS prior to v2.20.111
وكشف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أن التهديدات تتمثل في إمكانية استغلال المهاجم للثغرات وتنفيذ ما يلي: برمجيات خبيثة، أعطال في الذاكرة، تصريح خاطئ لخاصية قفل الشاشة، وذلك بالسماح لـSiri بالتفاعل مع تطبيق واتساب حتى بعد قفل الجهاز.
وبالنسبة إلى الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت WhatsApp توضيحا لهذه التحديثات من خلال الرابط التالي: هنا، مشيرًا إلى أن طريقة التحديث كالتالي: الذهاب إلى متجر التطبيقات App Store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.
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