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الحبوب تصرف مستحقات الدفعة الـ11 لمزارعي القمح المحلي
موسم الاستلام لهذا العام أغلق بتاريخ 29 أكتوبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت المؤسسة العامة لـ الحبوب بصرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وأقفلوا حساباتهم من خلال منصة “محصولي” بموقع المؤسسة الالكتروني.
وبلغ إجمالي المبالغ المودعة بحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (14,433,931.50) ريالاً وذلك لعدد (47) مزارعاً، وبهذا يكون إجمالي المبالغ المودعة لهذا الموسم (429,245,082.78) ريالاً لعدد (1,525) مزارعاً وبكمية إجمالية بلغت (369,204) أطنان.
وأوضحت مؤسسة الحبوب أن موسم استلام القمح المحلي لهذا العام قد أغلق بتاريخ 29 أكتوبر 2020، ودعت المزارعين الذين لم يستكملوا إقفال حساباتهم بمنصة محصولي إلى سرعة إتمام ذلك ، لضمان استكمال عملية الصرف وتحويل مستحقاتهم لحساباتهم البنكية قبل نهاية العام المالي الحالي .
وكانت المؤسسة قد بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 19/8/1441هـ، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنويًا.
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