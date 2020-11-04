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السعودي الفرنسي ينهي طرح صكوك إضافية بـ5 مليارات ريال
العائد يبلغ 5 آلاف على أساس الحد الأدنى للفئة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن البنك السعودي الفرنسي عن انتهاء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال، بقيمة 5 مليارات ريال من خلال طرح خاص.
وقال البنك في بيان له اليوم الأربعاء على السوق المالية السعودية “تداول”، إن العائد الإجمالي للصكوك يبلغ 5 آلاف على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، فيما تصل القيمة الاسمية للصك نحو مليون ريال.
وأشار بيان البنك السعودي الفرنسي إلى أنه يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.
وأوضح أن عائد الصك يبلغ 4.5% في السنة من تاريخ الإصدار (يحتسب يوم الإصدار) وحتى 3 نوفمبر 2025، وسيتم إعادة ضبط معدل العائد في 3 نوفمبر 2025 وكل خمس سنوات بعد ذلك.
وقام البنك بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص.
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