انخفاض أسعار الذهب اليوم

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات، وسط حالة من الترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لـ الذهب بنسبة 1.5% إلى 1881.8 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.7% إلى 1891.1 دولار للأونصة.

يذكر أن نحو 240 مليون أمريكي مسجلون للتصويت في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2020.

وأجريت الانتخابات الأمريكية ، أمس الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيره بايدن، حيث بدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا بالانتخابات، في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

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