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انخفاض أسعار الذهب اليوم
متابعات الخليج 365 - متابعة
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات، وسط حالة من الترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لـ الذهب بنسبة 1.5% إلى 1881.8 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.7% إلى 1891.1 دولار للأونصة.
يذكر أن نحو 240 مليون أمريكي مسجلون للتصويت في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2020.
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