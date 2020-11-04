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توقعات الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة
متفاوتة من خفيفة لغزيرة مع حبات برد
المواط ن - الرياض
كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته للأمطار على المملكة خلال الـ36 ساعة المقبلة.
وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “توقعات الأمطار خلال 36 ساعة قادمة متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد من اليوم الأربعاء 3/18هـ إلى صباح الخميس على أجزاء من مناطق من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير”.
وتابع: تشمل المناطق أيضًا جنوب غرب وشمال حائل وشرق الشمالية والجوف وشرق المتوسط ورياح على أجزاء من الساحل الغربي والشمالية.
طقس اليوم:
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصة الجنوبية منها، كذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.
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