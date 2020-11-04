2020-11-04

تزامنًا مع كلمة ترامب .. متظاهرون يشعلون النار أمام البيت الأبيض

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تتصاعد التوترات في واشنطن العاصمة مع اندلاع الاشتباكات العنيفة وسط مخاوف من الاضطرابات المدنية، حيث اشتبك المتظاهرون، وهم جزء كبير من حركة حياة السود المهمة Black Lives Matter ، مع الضباط خارج البيت الأبيض تزامنًا مع الكلمة التي يلقيها الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.

وتم اعتقال رجلين بينما قام بعض المتظاهرين بركل دراجات الشرطة، كما تم استخدام مضارب بيسبول في القتال، واندلعت هتافات تسب الضباط، مع تأكيد أنها لا تحقق العدالة أو السلام، على حد قول المتظاهرين.

وطالب حشد قوامه الآلاف رجال الشرطة بإطلاق سراح المتظاهرين، وذلك في الوقت الذي شكلت فيه دراجات الضباط حاجزًا لمنع المتظاهرين من شق طريقهم للبيت الأبيض.

إشعال الفوضى إذا فاز ترامب

كما اندلعت اشتباكات بين أنصار ترامب ومتظاهرين فيما تكافح الشرطة لإبقاء الحشود تحت السيطرة، وتُظهر لقطات فيديو التوترات بين الفريقين والتي ظهرت على شكل مشاجرات.



ومع تصاعد التوترات انسحب رجال الشرطة من الساحة لاستعادة الهدوء، وهدد المتظاهرون بالبقاء في الخارج وفرض اضطرابات مدنية حول البيت الأبيض لأسابيع إذا أعيد انتخاب ترامب.

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس وجود تجمعات غير قانونية في شوارعها مما يدل على احتمالية كبيرة باندلاع أعمال الشغب، وفي الوقت نفسه تستعد شرطة نيويورك لحدوث اضطرابات محتملة، وكذلك شيكاغو وبوسطن وفيلادلفيا، وتم تنشيط الحرس الوطني في 16 ولاية على الصعيد الوطني استعدادًا لذلك.





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