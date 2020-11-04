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ترامب: فزت بولايات لم تكن متوقعة ومستعد للاحتفال
نتائج تكساس التي فاز بها لم تضف إلى الآن
متابعات الخليج 365 - متابعة
قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى الشعب الأمريكي على ما وصفه الدعم الكبير خلال الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن، مؤكدًا أن هناك من يحاول تهميش من صوت له.
وأضاف ترامب خلال كلمة له من البيت الأبيض، قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسة، أنه فاز بولايات لم تكن متوقعة، وأنه مستعد للاحتفال بالفوز.
وتابع: نتقدم في بنسلفانيا بعدد كبير من الأصوات، ومن الواضح أننا فزنا بكارولينا الشمالية وجورجيا، ومن الصعب أن يلحق بنا بايدن في بعض الولايات التي نتقدم فيها.
واستكمل: نتائج تكساس التي فزنا بها لم تضف إلى الآن.
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