- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الثالثة مساءً حتى الثانية عشرة صباحاً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 11:45 AM
الأرصاد: الحالة تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى 12 صباحاًحائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الثالثة مساءً حتى الثانية عشرة صباحاً.
، حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.