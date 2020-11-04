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قالت وكالة رويترز إن أسعار النفط تحولت إلى الانخفاض بعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاستباقي فوزه في الانتخابات الأمريكية شديدة التقارب.
ونزل خام برنت إلى 39.64 دولار للبرميل، والخام الأمريكي يتداول منخفضاً عند 37.46 دولار.
وكان دونالد ترامب قد توقع أن تكون النتائج في مصلحته بعد فرز بعض الأصوات المتبقية
وقال في كلمة من البيت الأبيض على خلفية انتخابات الرئاسة الجارية في الولايات المتحدة: أشكر الشعب الأمريكي لدعمهم لي ونحن على وشك الاحتفال الكبير.
وأضاف: فزنا بولاية شمال كارولينا ولم نتوقع الفوز بولاية فلوريدا وأوهايو، وفي وجهة نظري أننا كسبنا هذه الانتخابات وفوزنا في #بنسلفانيا هو الأهم.
وتابع يقول: وقف عد الأصوات في بعض الولايات عملية تزوير، وسنذهب إلى المحكمة العليا الأميركية حتى لا تزور النتائج.النفط أسعار النفط
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 11:34 AM
برنت إلى 39.64 دولار والخام الأمريكي يتداول منخفضا عند 37.46أسعار النفط تتحول إلى الانخفاض بعد إعلان ترامب الاستباقي عن فوزه
قالت وكالة رويترز إن أسعار النفط تحولت إلى الانخفاض بعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاستباقي فوزه في الانتخابات الأمريكية شديدة التقارب.
ونزل خام برنت إلى 39.64 دولار للبرميل، والخام الأمريكي يتداول منخفضاً عند 37.46 دولار.
وكان دونالد ترامب قد توقع أن تكون النتائج في مصلحته بعد فرز بعض الأصوات المتبقية
وقال في كلمة من البيت الأبيض على خلفية انتخابات الرئاسة الجارية في الولايات المتحدة: أشكر الشعب الأمريكي لدعمهم لي ونحن على وشك الاحتفال الكبير.
وأضاف: فزنا بولاية شمال كارولينا ولم نتوقع الفوز بولاية فلوريدا وأوهايو، وفي وجهة نظري أننا كسبنا هذه الانتخابات وفوزنا في #بنسلفانيا هو الأهم.
وتابع يقول: وقف عد الأصوات في بعض الولايات عملية تزوير، وسنذهب إلى المحكمة العليا الأميركية حتى لا تزور النتائج.
، أسعار النفط تتحول إلى الانخفاض بعد إعلان ترامب الاستباقي عن فوزه ،
المصدر : الخليج 365
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