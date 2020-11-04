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لامست امرأة في الصين، قلوب الملايين، بعدما انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ما قامت به مع قطة ضالة في ليلة شديدة البرودة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة الإنسانية ليلة 25 أكتوبر في مدينة تشينهوانغداو بمحافظة خبي شمالي الصين.
وحسب شهود عيان؛ فإن المرأة الطيبة التي ظهرت في الفيديو، كانت تحاول صنع معطف صوفي لقطة ضالة، كي يقيها برد الشتاء.
ونقلت "الديلي ميل" عن المرأة التي التقطت الفيديو، ليانغ يي، أنها كانت عائدة مع زوجها إلى المنزل، وكانت درجة الحرارة 10 درجات مئوية، حين شاهدت ما تقوم به المرأة الستينية الطيبة، فقررت بسرعة التقاط المشهد الرائع.
وأضافت "ليانغ"، أن الفيديو الذي تبلغ مدته 35 ثانية فقط، قد حصد أكثر من 1.5 مليون مشاهدة و130 ألف إعجاب منذ ظهوره على موقع "ديون" الصيني للفيديو، والذي يشبه "تيك توك".
وتُظهر اللقطات القطةَ وهي تتناول طعامها من كيس بلاستيك؛ بينما تنحني المرأة الطيبة محاولة قياس قطعة من الصوف حول جسد القطة، استعدادًا لخياطتها وإعدادها لتغطية الحيوان.
وقالت السيدة "ليانغ": إنها التقطت المشهد لأنها "تأثرت بشكل خاص" بعمل المرأة، ووصفتها بأنها امرأة "مليئة بالحب".
وأضافت "ليانغ": لقد تحدثت إلى المرأة الطيبة، واكتشفت أنها كانت ترعى ستة كلاب ضالة في الحي.
والآن تخطط السيدة "ليانغ"، لإعداد سرير دافئ للقطة بعد أن شاهدت ما فعلته تلك المرأة.
وقالت الصحيفة: لقد ظهر الفيديو في الوقت الذي تحث فيه منظمات رعاية الحيوان، الحكومة الصينية على إصدار أول قانون ضد القسوة على الحيوانات. الصين قطة ضالة
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 11:22 AM
شهود عيان: إنها امرأة "مليئة بالحب"لامست قلوب الملايين.. شاهد ما فعلته امرأة مع قطة
لامست امرأة في الصين، قلوب الملايين، بعدما انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ما قامت به مع قطة ضالة في ليلة شديدة البرودة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة الإنسانية ليلة 25 أكتوبر في مدينة تشينهوانغداو بمحافظة خبي شمالي الصين.
وحسب شهود عيان؛ فإن المرأة الطيبة التي ظهرت في الفيديو، كانت تحاول صنع معطف صوفي لقطة ضالة، كي يقيها برد الشتاء.
ونقلت "الديلي ميل" عن المرأة التي التقطت الفيديو، ليانغ يي، أنها كانت عائدة مع زوجها إلى المنزل، وكانت درجة الحرارة 10 درجات مئوية، حين شاهدت ما تقوم به المرأة الستينية الطيبة، فقررت بسرعة التقاط المشهد الرائع.
وأضافت "ليانغ"، أن الفيديو الذي تبلغ مدته 35 ثانية فقط، قد حصد أكثر من 1.5 مليون مشاهدة و130 ألف إعجاب منذ ظهوره على موقع "ديون" الصيني للفيديو، والذي يشبه "تيك توك".
وتُظهر اللقطات القطةَ وهي تتناول طعامها من كيس بلاستيك؛ بينما تنحني المرأة الطيبة محاولة قياس قطعة من الصوف حول جسد القطة، استعدادًا لخياطتها وإعدادها لتغطية الحيوان.
وقالت السيدة "ليانغ": إنها التقطت المشهد لأنها "تأثرت بشكل خاص" بعمل المرأة، ووصفتها بأنها امرأة "مليئة بالحب".
وأضافت "ليانغ": لقد تحدثت إلى المرأة الطيبة، واكتشفت أنها كانت ترعى ستة كلاب ضالة في الحي.
والآن تخطط السيدة "ليانغ"، لإعداد سرير دافئ للقطة بعد أن شاهدت ما فعلته تلك المرأة.
وقالت الصحيفة: لقد ظهر الفيديو في الوقت الذي تحث فيه منظمات رعاية الحيوان، الحكومة الصينية على إصدار أول قانون ضد القسوة على الحيوانات.
، لامست قلوب الملايين.. شاهد ما فعلته امرأة مع قطة ،
المصدر : الخليج 365
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