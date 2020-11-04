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عقد وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا، اليوم، عبر "تقنية الفيديو" اجتماعاً لبحث نتائج اجتماعات الخبراء والفنيين، المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، والذي تواصل خلال اليومين الماضيين لتقديم مقترحات بشأن القضايا العالقة بين الدول الثلاث.
وينتظر أن يشارك في الاجتماع مراقبون من الاتحادين الإفريقي والأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى توافق يبدد مخاوف دولتَي المصب السودان ومصر؛ من خلال توقيع اتفاقية ملزمة قانوناً تحكم تدفق المياه، وآلية قانونية لحل الخلافات، قبل البدء بتشغيل السد، وهو ما ترفضه إثيوبيا.سد النهضة السودان مصر إثيوبيا
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 11:30 AM
يشارك في الاجتماع مراقبون من الاتحادين الإفريقي والأوروبي وأمريكاعبر الفيديو.. اجتماع وزاري ثلاثي اليوم لبحث خلافات سد النهضة
عقد وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا، اليوم، عبر "تقنية الفيديو" اجتماعاً لبحث نتائج اجتماعات الخبراء والفنيين، المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، والذي تواصل خلال اليومين الماضيين لتقديم مقترحات بشأن القضايا العالقة بين الدول الثلاث.
وينتظر أن يشارك في الاجتماع مراقبون من الاتحادين الإفريقي والأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى توافق يبدد مخاوف دولتَي المصب السودان ومصر؛ من خلال توقيع اتفاقية ملزمة قانوناً تحكم تدفق المياه، وآلية قانونية لحل الخلافات، قبل البدء بتشغيل السد، وهو ما ترفضه إثيوبيا.
، عبر الفيديو.. اجتماع وزاري ثلاثي اليوم لبحث خلافات سد النهضة ،
المصدر : الخليج 365
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