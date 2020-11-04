- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نفّذت الفِرَق الرقابية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال أسبوع، 2380 جولة على المولات والأسواق والمحلات التجارية، ضمن حملات الأمانة المستمرة وجهودها المكثفة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن الفِرَق الرقابية رصدت خلال جولاتها الميدانية 116 مخالفة؛ مؤكدًا تطبيق العقوبات ولائحة الجزاءات والغرامات، كما تم خلال الحملات إغلاق 20 منشأة.
وقال "الحموان": إن فِرَق الرقابة الصحية تنفذ حملات مستمرة على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.
وشدد على حرص الأمانة والبلديات التابعة لها على متابعة الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين؛ وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة مستمرة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
أمانة منطقة الجوف
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 11:18 AM
نفذت 2380 جولة على المولات والأسواق والمحلات التجارية"أمانة الجوف" تضبط 116 مخالفة خلال أسبوع وتغلق 20 منشأة
نفّذت الفِرَق الرقابية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال أسبوع، 2380 جولة على المولات والأسواق والمحلات التجارية، ضمن حملات الأمانة المستمرة وجهودها المكثفة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن الفِرَق الرقابية رصدت خلال جولاتها الميدانية 116 مخالفة؛ مؤكدًا تطبيق العقوبات ولائحة الجزاءات والغرامات، كما تم خلال الحملات إغلاق 20 منشأة.
وقال "الحموان": إن فِرَق الرقابة الصحية تنفذ حملات مستمرة على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.
وشدد على حرص الأمانة والبلديات التابعة لها على متابعة الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين؛ وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة مستمرة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
، "أمانة الجوف" تضبط 116 مخالفة خلال أسبوع وتغلق 20 منشأة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة الجوف" تضبط 116 مخالفة خلال أسبوع وتغلق 20 منشأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.