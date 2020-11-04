شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": رياح وأمطار على بعض المناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأربعاء رياح غربية نشطة مثيرة للأتربة . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأربعاء رياح غربية نشطة مثيرة للأتربة . وقال " المسند " : متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض الغبار خاصةً في المناطق المفتوحة في منطقتي تبوك والمدينة . كما توقع "المسند " هطول أمطار اليوم على بعض المناطق كعسير ومكة المكرمة وحائل .

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