شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. وزير التعليم يشارك المعلمين والطلاب يومهم الدراسي عبر " مدرستي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم الأربعاء بالإطمئنان على سير العملية التعليمية عن بُعد وآداء المعلمين والطلب على قام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم الأربعاء بالإطمئنان على سير العملية التعليمية عن بُعد وآداء المعلمين والطلب على منصة مدرستي ويشارك وزير التعليم الطلاب والمعلمين يومهم الدراسي خلال الساعات الحالية حيث تابع آداء المعلمين في ثانوية "الحسين بن علي " بتعليم مكة وطلابهم في الفصول الإفتراضية . كما اطلع وزير التعليم على برامج المدرسة لتعزيز نواتج التعلم ، وذلك في إطار خطة الوزارة للنهوض بالتعليم عن بعد .

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