شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن»: ‏6 أيام على إيداع الدفعة الـ 36 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أنه يتبقى 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 36 لمستحقي الدعم من البرنامج.

وكان حساب المواطن قد أكد على أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأوضح برنامج حساب المواطن إنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي من هنـــــا .