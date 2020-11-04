شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن»: 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 36 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أنه يتبقى 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 36 لمستحقي الدعم من البرنامج.
وكان حساب المواطن قد أكد على أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وأوضح برنامج حساب المواطن إنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي من هنـــــا .
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن»: 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 36 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.