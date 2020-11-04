شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: نودع الدرجات الأربعينية على الخليج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أنه خلال هذه الأيام نودع درجات الحرارة الأربعينية على الخليج ولن نستقبلها إلا بعد ستة شهور تقريباً.
وقال الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو له، أننا نستقبلها خلال النجم الثاني المسمى بـ "الثريا" ونودعها بالنجم الثاني من نجوم الوسم المسمى بـ"السماك".
وفي السياق نفسه، أشار "الزعاق" إلى أن البلدان الخليجية تنافس الدرجة الأعلى عالميًا لمدة 3 شهور وكذلك تنافس الدرجة الأقل عالميًا لمدة 3 شهور أخرى.
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