شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية": جهاز لتجديد الهوية الوطنية قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنها تعتزم الكشف عن جهاز جديد لتجديد الهوية الوطنية قريبا، دون مراجعة المكاتب.

يشار أن التعليمات تلزم الجميع بتجديد الوهية الوطنية خلال ١٨٠ يومًا قبل انتهاء صلاحيتها، تفادياً للغرامة المالية وتعطلها.