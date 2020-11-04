شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم بالرياض يحول غرفة منزله إلى ورشة فنية للشرح للطلاب عبر مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قدم المعلم فائز السمدان في منطقة الرياض لطلابه ‏أعمال إبداعية فنية، عبر تحويل غرفة في منزله لورشة فنية لتعليمهم من خلال قدم المعلم فائز السمدان في منطقة الرياض لطلابه ‏أعمال إبداعية فنية، عبر تحويل غرفة في منزله لورشة فنية لتعليمهم من خلال منصة مدرستي وأوضح المعلم، أن التربية الفنية مادة مهمة وجيدة ومن الضروري الاهتمام بها ويكون العمل فيها مرئي وخصوصا أن يكون من خلال المنصة عبر التصوير المباشر وبهذه الطريقة يتم نقل الفصل الدراسي إلى المنزل.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. معلم بالرياض يحول غرفة منزله إلى ورشة فنية للشرح للطلاب عبر مدرستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.