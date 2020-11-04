شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" ينبه بتعليمات هامة قبل إنحراف قائد المركبة أو الدوران بمركبته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء بضرورة إتباع بعض التعليمات قبل إنحراف قائد المركبة بمركبته .

وقالت "المرور" أنه يجب على كل سائق قبل الإنحراف بسيارته يميناً أو شمالاً أو الدوران إلى الخلف في الإتجاه المعاكس لخط سيره ، مراعاة ما يلي :

1- التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر .

2- إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كاف .

3- أن يقترب في وقت مبكر وقبلها بمسافة كبيرة من حافة الطريق الذي يرغب الذي في الإنحراف إليه .

4- ألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات والمشاه وأن يتم ذلك ببطء .