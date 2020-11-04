"الطيران المدني" يعتزم الاستعانة بالقطاع الخاص لتوفير كوادر الإطفاء والإنقاذ

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت الهيئة العامة للطيران المدني الاستعانة بشركات من القطاع الخاص،من أجل توفير أفراد وخدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات الداخلية. قررت الهيئة العامة للطيران المدني الاستعانة بشركات من القطاع الخاص،من أجل توفير أفراد وخدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات الداخلية. وأكدت الهيئة، وفقا لـ"الوطن"، التزامها بمعايير السلامة والإطفاء والإنقاذ في مطاراتها، وذلك من خلال توفير وحدة متخصصة لذلك، بجانب الاستعانة بالأجهزة والمعدات المتطورة. وأضافت أن الوحدة تقوم بشكل دوري، بإجراء تجارب فرضية لخطط الطوارئ، للوقوف على مدى الاستعدادات لمواجهة الحرائق والحوادث.

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