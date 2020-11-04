شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح إجراءات استلام جواز السفر المجدد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، إجراءات استلام جواز السفر المجدد، وذلك ردًا على استفسار إحدى المواطنات.
وقالت "الجوازات" أنه: " يتم إستلام جواز السفر المجدد بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الإحترازية، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك " .
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