عبر مندوبي التوصيل.. معلم يبتكر وسيلة تحفيز لطلابه عن بُعد

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ابتكر المعلم عبداللطيف الغضيه أسلوبًا جديدًا لتجاوز المسافات والتفاعل مع الطلاب خلال عملية التعلم عن بُعد، وذلك عن طريق تحفيزهم بإرسال الهدايا عن طريق مندوبي التوصيل.
وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه يتواصل مع طلابه خلال التعليم عن بُعد، وأنه ابتكر تلك الطريقة لتحفيز روح التنافس بين الطلاب، عن طريق إرسال الهدايا إلى بيوتهم.
وأشار إلى أن تلك الطريقة أتت بثمارها بشكل واضح، مؤكدًا أن التعامل عن بُعد مع الطلاب لم يمنع التفاعل معهم وتحفيزهم.
Source akhbaar24.argaam
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