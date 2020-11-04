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حذرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب مخالفة الأندية للبروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة بموجب تعميم من اتحاد القدم. ووجهت اللجنة تحذيراً لأندية دوري المحترفين من مخالفة التعاميم المشار إليها، مهددة المخالفين بتشديد العقوبة في حال إعادة ارتكاب المخالفة. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر “الانضباط” توجه تحذيراً لأندية دوري المحترفين وتهدد مخالفي البروتوكولات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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