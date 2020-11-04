“المرور”: قبل الانحراف بمركبتك في أي اتجاه عليك مراعاة 4 أمور

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نبّهت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بمراعاة 4 أمور قبل الانحراف بالمركبة يميناً أو شمالاً أو في حالة الدوران إلى الخلف في الاتجاه المعاكس لخط السير.
وأكدت إدارة المرور ضرورة التأكد من إمكان إجراء الانحراف دون تعريض النفس أو الآخرين من مستخدمي الطريق للخطر، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كاف.
وأضافت أنه على قائد المركبة أن يقترب في وقت كاف وقبل الانحراف بمسافة كبيرة من حافة الطريق الذي يرغب بالانحراف إليه، وألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب بالدخول إليه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات والمشاة، وأن يتم ذلك ببطء.
Source akhbaar24.argaam
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