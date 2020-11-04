سفارة المملكة في النمسا تؤكد عدم تسجيل أي إصابة لمواطنين بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا

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أكدت سفارة المملكة في النمسا، أمس (الثلاثاء)، أنه لم تُسجل أي إصابة لمواطنين بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا الليلة الماضية وأسفر عن مقـتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأهابت بجميع المواطنين المتواجدين في العاصمة النمساوية توخي الحذر والبقاء في مساكنهم، وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، بالإضافة إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية.
كما دعت السفارة إلى التواصل معها عند الضرورة على مدار الساعة على الرقم التالي: 00436765029292
يُذكر أن العاصمة النمساوية فيينا شهدت، أمس (الإثنين)، هجوماً مسلـحاً على كنيس يهودي وسط المدينة نفذه شخصان، وأسفر الهجوم عن سقوط عدد من القـتلى والجرحى، فيما قُتـل أحد منفذي الهجوم وفر الآخر.
Source akhbaar24.argaam
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