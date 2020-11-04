بندر الخريف: إيجاد الحلول التمويلية للمصدّرين السعوديين أولويات مستهدفات رؤية المملكة 2030

للوصول بحجم الصادرات من قطاعي الصناعة والتعدين لأكثر من 424 مليار ريال
أكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن رؤية المملكة العربية السعودية تهدف للوصول بحجم الصادرات من قطاعي الصناعة والتعدين لأكثر من 424 مليار ريال بحلول 2030.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الوزير بندر الخريف: إيجاد الحلول التمويلية للمصدرين السعوديين يُعد من الأولويات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة للوصول بحجم الصادرات من قطاعي الصناعة والتعدين أكثر من 424 مليار ريال بحلول 2030.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أنه للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الجزيرة.
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