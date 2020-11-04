الحصيني يتوقّع خريطة الأمطار على مناطق عدة خلال الـ36 ساعة القادمة

هبوب رياح على الساحل الغربي والشمالية
توقّع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، خريطة هطول الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة، على بعض مناطق المملكة.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال الحصيني، إن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد، وذلك على أجزاء من مناطق من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجنوب غرب وشمال حائل وشرق الشمالية والجوف، مُشيرًا إلى هبوب رياح على أجزاء من الساحل الغربي والشمالية.
وأوضح الحصيني أن هناك هطولًا للأمطار على أجزاء من شرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك العراق، لافتًا إلى أن هذه الحالة ستنتهي صباح الخميس.
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