أشهر الشركات المطورة للقاح كورونا تشارك في منتدى الأبحاث الطبية

انطلق اليوم برعاية وزير الحرس الوطني..
ينطلق اليوم الأربعاء المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية، برعاية الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، ويناقش هذا العام آخر المستجدات فيما يختصّ بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور كبرى الشركات المطورة والمنتجة لهذا اللقاح.
كما سيستضيف المنتدى صفوة من الخبراء العالميين المتخصصين في هذا المجال من كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية. ويأتي هذا المؤتمر بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، إضافة إلى جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.
يشار إلى أنَّ هذا المنتدى هو جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين. وبالإمكان التسجيل والاطلاع على معلومات المنتدى عن طريق الموقع الإلكتروني.
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