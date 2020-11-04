أخبار السعودية اليوم.. تمديد «هوية زائر» الممنوحة لليمنيين المقيمين إلكترونيًّا.. و«النيابة العامة» تحيل «مخالفي إجراءات كورونا»...

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا، كما أكدت الخارجية على تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها الإجراءات الكفيلة كافة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بأشكالها، وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعبًا، وإلى التفاصيل:

الوزير الجبير: نشارك الأصدقاء في النمسا الحزن جراء هجوم فيينا الإرهابي

أدان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، وقال الجبير، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا أن الإرهاب لا دين ولا عرق له.

الجوازات: تمديد «هوية زائر» الممنوحة لليمنيين المقيمين إلكترونيًّا

بدأت المديرية العامة للجوازات، وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني اليوم، تنفيذ إجراءات طلبات تمديد «هوية زائر» الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة. وأوضحت الجوازات أن إجراءات تمديد «هوية زائر» ستستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 21/ 3/ 1442هـ الموافق 7/11/2020م، وفقًا للإجراءات المعتمدة سابقاً، مشيرة إلى أن التمديد سيتم إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم المستحقة دون الحاجة لمراجعة مقارّ إدارات الجوازات.

النيابة العامة: إحالة «مخالفي إجراءات كورونا» للمساءلة الجزائية

شددت النيابة العامة التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»؛ وذلك لتجنب الإحالة إلى المساءلة الجزائية، وجدَّدت النيابة العامة التذكير، بجدول تصنيف انتهاكات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وفقًا لاختصاصات النيابة العامة.

البنوك السعودية توجه نصيحة مهمة للمواطنين لتفادي «القلق من المستقبل المالي»

جددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، توصياتها للمواطنين بشأن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالاطمئنان على مستقبلهم المالي، وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن التغلب على القلق من المستقبل المالي، يتطلب البدء في تنظيم الحياة المالي للأفراد، ليضمنوا تأمين مستقبلهم المالي، من دون خوف من أي مفاجآت أو عجز مالي، مشيرة إلى أن تفادي القلق، والاستعداد للمستقبل بالاهتمام بالادخار.

«الصحة» تعلن تسجيل 473 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 481 حالة.. ووفاة 19 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 348510 حالات، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 481 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 335153 حالة، كما أشارت إلى أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5456 حالة.

المدينة وحائل تتصدران.. الصحة تكشف آخر أرقام التعافي من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 481 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 335153 حالة، وتوزعت الحالات الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة، وتصدرتها المدينة المنورة بتسجيل 63 ألف حالة، وتلتها حائل بتسجيل 58 حالة.

بالأرقام.. وزارة الصحة تعلن خريطة «إصابات كورونا» الجديدة في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وتصدرت المدينة المنورة عدد المصابين بتسجيل 73 حالة، وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 45 حالة، والرياض بـ 40 حالة.

فتح باب القبول والتسجيل في برنامج «الأمن الصحي»

أعلنت وزارة الصحة، عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الأمن الصحي، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنها فتحت بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج «الأمن الصحي» وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري.

«الزكاة والدخل» توضح حقيقة إعفاء زوجة المواطن من ضريبة الخدمات الصحية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كيفية معاملة زوجة المواطن في الإعفاء الضريبي عن الخدمات الصحية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر», موضحًا: «بناءً على الأمر الملكي الكريم ستتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة (يملك رقم هوية سعودي فقط)».

بالأسماء.. «الموارد البشرية» تكرّم 14 جهة حكومية ضمن مشروع قياس الارتباط الوظيفي

كرَّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي 14 جهة حكومية من الجهات المشاركة ضمن مشروع القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي، وهو أحد مشاريع مبادرة «بيئة عمل محفزة»، الهادف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف.

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