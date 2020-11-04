«الصخري» يتوقع خريطة هطول أمطار غزيرة على 7 مناطق

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الأربعاء، تشكل سحب رعدية وهطول أمطار متفاوتة تصل إلى غزيرة وتصحب بالبرد على عدة مناطق. مشيرًا إلى أنَّ الفرصة قد تستمر حتى فجر الغد.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «متوقع بمشيئة الله تشكل سحب رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة وتصحب بالبرد خلال نهار ومساء اليوم الأربعاء ۱۸ ربيع أول 144۲ / 4 نوفمبر ۲۰۲۰ ؛ وقد تستمر الفرصة قائمة حتى فجر غد الخميس».

وأورد الصخري «نشرة مفصلة حول أبرز فرص الأمطار المتوقعة نهار ومساء اليوم الأربعاء حسب آخر التحديثات» جاء بها ما يلي:

- منطقة الحدود الشمالية: فرص أمطار متفاوتة قد تكون ليلية نواحي العويقيلة وزهوة والهبكة وما حولها .

- منطقة حائل: نواحي حرة خیبر والشملی والحايط والحليفة والسليمي والغزالة والروضة والشقيق وموقق وقد تمتد الفرصة إلى مدينة حائل .

- منطقة المدينة المنورة: معظم أنحاء منطقة المدينة خصوصًا نواحي العيص إلى خيبر وشجوی والحمد والمليليح وقد تشمل الفرصة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كذلك الفرصة تشمل غرب وجنوب المدينة نواحي الفقرة والفريش وأبيار الماشي واليتمة والهندية والأكحل والسويرقية وقد تمتد الفرصة إلى المهد وما حوله .

- منطقة مكة المكرمة: قد تشمل الفرصة مدينة مكة أو ما حولها ، كذلك قد تشمل الفرصة محافظة جدة خصوصا جنوبها ؛ أيضا الفرصة تشمل محافظات وقرى شمال مكة وجنوبها ونواحي مرتفعات وتهامة محافظات الطائف وميسان وأضم ، ويبدو أن الفرصة طيبة نواحي الليث وشرقها وكذلك نواحي القنفذة وشرقها وأيضا نواحي العرضيات .

- أجزاء من مرتفعات تهامة ومناطق الباحة وعسير وجازان .

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء متفرقه من مناطق «الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة»، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل منها، ومرتفعات «جازان، عسير، الباحة».

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تُعلن «طقس الأربعاء»: استمرار الأمطار الرعدية على 7 مناطق

«الصخري» يتوقع خريطة الأمطار المرتقبة على مناطق عدة

الصخري يتوقع انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة ويُحدد مدته