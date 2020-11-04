اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين..
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارًا بترقية وتعيين 5 قيادات تعليمية بينهم سيدتان.
وتضمنت الموافقة ترقية إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله الجماز إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم وترقية نهاية بنت عبدالله بن عبدالعزيز الخنين إلى وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم وترقية إبراهيم بن يحيى بن محمد النجيم إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما تضمّنت الموافقة تعيين عواطف بنت فهد العرابي الحارثي على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم وتعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري على وظيفة (خبير تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. ترقية وتعيين 5 قيادات تعليمية بينهم سيدتان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.