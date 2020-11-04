بالأسماء.. ترقية وتعيين 5 قيادات تعليمية بينهم سيدتان

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارًا بترقية وتعيين 5 قيادات تعليمية بينهم سيدتان.

وتضمنت الموافقة ترقية إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله الجماز إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم وترقية نهاية بنت عبدالله بن عبدالعزيز الخنين إلى وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم وترقية إبراهيم بن يحيى بن محمد النجيم إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

كما تضمّنت الموافقة تعيين عواطف بنت فهد العرابي الحارثي على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم وتعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري على وظيفة (خبير تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.