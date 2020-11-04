تطرقت إلى التمديد ومراجعة مقارِّها
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تسديد رسوم هوية زائر لليمنيين عن طريق نظام سداد الذي بدأ، أمس الثلاثاء؛ مستمر حتى نهاية السبت 21/3/1442هـ.
جاء ذلك ردًّا على سؤال غرد به أحد المتابعين في الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ إذ تساءل: «متى يبدأ التسديد في تمديد هوية زائر لليمنيين؟ وهل سيتم استرجاع الغرامات؟».
وردَّت المديرية العامة للجوازات: «أهلًا بك.. بدأ تسديد رسوم هوية زائر عن طريق نظام سداد يوم الثلاثاء 17/3/1442هـ ويستمر حتى نهاية يوم السبت 21/3/1442هـ؛ علمًا بأنه سيتم التمديد آليًّا دون مراجعة مقار الجوازات.. سعدنا بتواصلك».
كانت هذه تفاصيل خبر «هوية زائر» لليمنيين.. الجوازات تحدد آخر مهلة لسداد الرسوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.