«هوية زائر» لليمنيين.. الجوازات تحدد آخر مهلة لسداد الرسوم

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تسديد رسوم هوية زائر لليمنيين عن طريق نظام سداد الذي بدأ، أمس الثلاثاء؛ مستمر حتى نهاية السبت 21/3/1442هـ.

جاء ذلك ردًّا على سؤال غرد به أحد المتابعين في الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ إذ تساءل: «متى يبدأ التسديد في تمديد هوية زائر لليمنيين؟ وهل سيتم استرجاع الغرامات؟».

وردَّت المديرية العامة للجوازات: «أهلًا بك.. بدأ تسديد رسوم هوية زائر عن طريق نظام سداد يوم الثلاثاء 17/3/1442هـ ويستمر حتى نهاية يوم السبت 21/3/1442هـ؛ علمًا بأنه سيتم التمديد آليًّا دون مراجعة مقار الجوازات.. سعدنا بتواصلك».