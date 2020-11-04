السعودية اليوم / السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ،والجوف ،وحائل ، والمدينة المنورة ، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصة الجنوبية منها ،كذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزئين الأوسط والشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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10:38ت م

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