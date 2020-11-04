السعودية اليوم / أكثر من 129 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن ومراكز تأكد في جازان



جيزان 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـ 129562 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 45400 مستفيد، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 84162 مسحة، وذلك من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات تطمن من يعانون أعراض كورنا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق" وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الإستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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09:51ت م

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