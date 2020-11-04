السعودية اليوم / الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 17 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الصينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 86.087 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة .

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09:36ت م

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بكين 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسسجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت السلطات الصحية الصينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 86.087 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة .// انتهى //09:36ت م0013

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