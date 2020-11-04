السعودية اليوم / الهند تسجل 46254 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الهند 46254 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 514 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 123 ألفا و611 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 533 ألفا و787 شخصا، فيما وصل عدد المتعافين إلى 7 ملايين و656 ألفا و478 شخصا.

// انتهى //

08:25ت م

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نيودلهي 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسسجلت الهند 46254 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و313 ألفا و877 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 514 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 123 ألفا و611 وفاة.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 533 ألفا و787 شخصا، فيما وصل عدد المتعافين إلى 7 ملايين و656 ألفا و478 شخصا.// انتهى //08:25ت م0009

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