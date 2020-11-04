استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء،

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة،وفق مصرفيين



وسجل سعر الريال السعودي 4.086 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي).

وحقق سعر صرف العملة السعودية في البنك المركزي المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أفضل سعر للشراء في بنكي عودة، والمشرق عند 4.18 جنيه، بينما جاء أفضل سعر للبيع في بنك بركة عند 4.24 جنيه.

رحلة تعويم الجنيه

وقبل 4 سنوات من الآن وتحديدا في الثالث من نوفمبر عام 2016، اتخذ البنك المركزي المصري قرارا جوهريا بتعويم سعر صرف الجنيه.

القرار الذي شكل صلب خطة الإصلاح الاقتصادي ومهد للحصول على قرض ضخم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، أنقذ الاقتصاد آنذاك من عثرته.

وخلال السنوات الأربع الماضية تحول السوق المصري من طارد للاستثمارات وسط انخفاض حاد للاحتياطي النقدي الأجنبي وتفاقم السوق السوداء للعملة، إلى السوق الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بين الأسواق الناشئة كافة.

زادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، ارتفاعا من 25.2 مليار دولار قبل عام.

والتحويلات، أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي لمصر، وبلغت في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2020 نحو 6.2 مليار دولار مقارنة مع 6.9 مليار دولار قبل عام، وفق بيانات المركزي المصري.

وزاد صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.262 جنيه للشراء، و4.297 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الكويتي نحو 51.112 جنيه للشراء، و51.593 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.