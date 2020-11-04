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بايدن يدلي بتصريح مثير قبل نتائج الانتخابات الأمريكية
أكد على فوزه في نهاية المطاف رغم عدم تحقيق نتائج في فلوريدا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
أدلى الديموقراطي جو بايدن بتصريح علني مثير يطلب فيه من الأمريكيين التحلي بالصبر، وادعى أنه في نهاية المطاف سيفوز في الانتخابات الرئاسية على الرغم من فشله في توجيه ضربات قاضية في فلوريدا وأوهايو وتكساس.
ويُنذر هذا التصريح باحتمالية حدوث أعمال عنف بين مؤيدي الحزب الجمهوري ونظيره الديموقراطي.
اتهام ترامب لـ بايدن بسرقة الانتخابات
وكان قد قال بايدن تعليقًا على فوزه في ويلمنجتون بولاية ديلاوير: لن ينتهي الأمر حتى يتم احتساب كل صوت، ولكن غرد ترامب على الفور غاضبًا: نحن مستيقظون، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، لن ندعهم يفعلوا ذلك أبدا، لا يمكن التصويت بعد إقفال صناديق الاقتراع.
واتهام ترامب بأن بايدن كان يحاول سرقة الانتخابات اعتبره تويتر على الفور تغريدة مضللة، ومع ذلك ألمح الرئيس الأمريكي الحالي إلى أنه سيعلن انتصاره بنفسه على من البيت الأبيض قائلاً: سأدلي ببيان الليلة، فوز كبير!
ويبدو أن نتائج الانتخابات قد تستغرق وقتًا أطول من المحدد له لتتضح.
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