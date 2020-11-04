شروط وطريقة التقديم على برنامج الأمن الصحي

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي وذلك من يوم أمس الثلاثاء وحتى يوم الأحد الموافق 2020/11/29م.

وصُمم البرنامج الوطني لتدريب مسؤولي الأمن الصحي لما لهم من دور مُهم في رفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية عن طريق تأهيلهم ليكونوا قادرين على إرشاد المراجعين والزوار والرد على استفساراتهم.

هدف البرنامج:

ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم المهني والعلمي ليصبح مسؤول الأمن الصحي قادرًا على توفير بيئة آمنة وسليمة من المخاطر وفق أعلى المعايير.

الشروط:

ومن ضمن شروط القبول في البرنامج: أن يكون المتقدم ذكرًا سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصصات المقبولة في برنامج الأمن الصحي وهي التربية-العلوم الاجتماعية-إدارة الأعمال-الآداب-اللغات والترجمة-السياحة والآثار-علم الرياضة والنشاط البدني-إدارة الأعمال التطبيقية-الإعلام والاتصال.

ألا يزيد عمر المتقدم عن (40) عامًا و​ألا يكون المتقدم على رأس العمل/مسجل في التأمينات الاجتماعية واجتياز المقابلة الشخصية واجتياز الفحص الطبي وان لا يقل طول المتقدم عن 160 سم.

مستندات مطلوبة:

أما المستندات المطلوبة للقبول في البرنامج فهي إرفاق شهادة البكالوريوس والمعادلة في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة وإرفاق شهادة اللغة إن وجدت ويجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

وبالنسبة إلى آلية فرز طلبات المتقدمين فستكون بالترتيب التالي، استيفاء شروط البرنامج أعلاه وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، ودرجة اجتياز المقابلة الشخصية ورغبة الشخص في المنطقة التي سينعقد فيها البرنامج.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عن البرنامج والتقديم عبر الرابط التالي: هنا.





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