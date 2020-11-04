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شكرا لقرائتكم أسعار النفط تصعد بأكثر من 2% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أسعار النفط تصعد بأكثر من 2%
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، شأنها شأن أسواق مالية أخرى، وجاء الصعود على الرغم من أن المتعاملين يستعدون لتقلبات، حسب نتائج التصويت في الانتخابات الأمريكية.
وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند مستوى 38.62 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.42% عن سعر التسوية السابق.
وتم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 40.63 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.32% عن سعر الإغلاق السابق.
ويأتي ارتفاع أسعار النفط على الرغم من زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، الأمر الذي يؤجج المخاوف حيال الطلب على الوقود.
وستصدر في وقت لاحق اليوم بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاعها بواقع 900 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بعد زيادة 4.3 مليون برميل في الأسبوع السابق.
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