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بث مباشر قناة عين لدروس اليوم للمرحلتين المتوسطة والثانوية
عبر عرب سات على تردد 12437 عمودي أو اليوتيوب
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت قناة عين بثًا مباشرًا لدروس يوم الأربعاء من الأسبوع العاشر، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
ويمكن مشاهدة دروس اليوم عبر عرب سات على تردد 12437 عمودي أو اليوتيوب من خلال الرابط التالي: هنا.
يذكر أن وزارة التعليم أعلنت، في وقت سابق، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي.
وشددت وزارة التعليم على أهمية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وغيرهما من المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم، فيما تتولى الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها.
وبحسب آلية العام الدراسي الجديد، تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات؛ وفقًا للمعطيات والمستجدات.
وتم توفير التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور على فهم جميع ما يتعلق بالتلقي والاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد، وتوزيع تلك التعليمات والأدلة الاسترشادية على الطلاب والطالبات مع الكتب المدرسية، وتوفيرها بشكل إلكتروني على موقع الوزارة ومنصاتها ومن بينها قناة عين.
وأيضًا يتم الاعتماد في عمليات التعليم والتعلّم على منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، كما يمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من منصة “مدرستي”، بالإضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس للأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد.
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