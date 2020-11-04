تصريح أردوغان يفضح نيته: كل أرض عليها جنودنا جزء من أرضنا

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

في تصريح يلمح إلى أطماعه الخارجية، في الدول التي تواصل بلاده التدخل فيها سياسيًا وعسكريًا، بدءًا من سوريا وليبيا ووصولًا إلى أذربيجان، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “كل أرض جرت فيها دماء جنودنا هي جزء من أرضنا”.

وأضاف خلال تجمع لأنصاره بولاية سامسون التركية قبل يومين “نحن موجودون في سوريا وليبيا وأذربيجان، ودفعنا الثمن في عفرين وإدلب وعملية غصن الزيتون ومخلب النسر، وعمليات أخرى خارج حدودنا”، في إشارة إلى ليبيا.

كما تابع “كل أرض جرت فيها دماء تركية هي أرضنا نعم هي جزء من وطننا”، بحسب العربية.

وتواصل أنقرة تدخلاتها بشكل فاضح في كل من سوريا وليبيا وأذربيجان، بإرسال مزيد من المرتزقة ومستشاريها العسكريين، لتصب الزيت على النار وتصعد الأزمة فيها.

وفي أحدث تقارير حول المرتزقة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بنقل دفعة جديدة من المقاتلين السوريين تضم نحو 230 إلى أذربيجان للقتال في إقليم ناغورنو كاراباخ الذي يشهد منذ 27 سبتمبر الماضي صراعاً حاداً، هو الأقوى منذ التسعينيات بين باكو وأرمينيا.

وارتفع بذلك عدد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم بواسطة تركيا إلى أذربيجان إلى 2580.



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