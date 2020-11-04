، كورونا.. الهند تسجّل 46254 إصابة جديدة والإجمالي يتجاوز 8 ملايين ،

محمد بن مسعود - الدمام - الصحة الهندية: بلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 123 ألفاً و611 وفاة

سجّلت الهند 46254 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و313 ألفاً و877 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً خلال الفترة نفسها 514 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 123 ألفاً و611 وفاة.

ووفقاً لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 533 ألفاً و787 شخصاً، فيما وصل عدد المتعافين إلى 7 ملايين و656 ألفاً و478 شخصاً.الهند فيروس كورونا الجديد