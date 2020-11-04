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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ يتابع المستثمرون النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، وقبل الكشف عن بيانات المخزونات في الولايات المتحدة.
وتواصل الحكومات اتخاذ قرارات لتشديد قيود الإغلاق تزامناً مع زيادة تفشي فيروس "كورونا"، وتعد إيطاليا والنرويج آخر المنضمين إلى قائمة الدول الأوروبية التي تنفذ تلك الإجراءات.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 2.3%، إلى 40.61 دولار للبرميل، في الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.3% عند 38.54 دولار للبرميل.
ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، انخفاض مخزونات الخام بنحو 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أكتوبر.النفط أسعار النفط
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 09:19 AM
ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي إلى 40.61 دولار للبرميلتعاملات الأربعاء.. الانتخابات الأمريكية تدفع أسعار النفط للارتفاع
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ يتابع المستثمرون النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، وقبل الكشف عن بيانات المخزونات في الولايات المتحدة.
وتواصل الحكومات اتخاذ قرارات لتشديد قيود الإغلاق تزامناً مع زيادة تفشي فيروس "كورونا"، وتعد إيطاليا والنرويج آخر المنضمين إلى قائمة الدول الأوروبية التي تنفذ تلك الإجراءات.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 2.3%، إلى 40.61 دولار للبرميل، في الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.3% عند 38.54 دولار للبرميل.
ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، انخفاض مخزونات الخام بنحو 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أكتوبر.
، تعاملات الأربعاء.. الانتخابات الأمريكية تدفع أسعار النفط للارتفاع ،
المصدر : الخليج 365
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