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قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في كلمة القاها -قبل قليل-: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات.
وأضاف: أنا لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. وسيتم عد كل الأصوات قبل إعلان النتيجة.
وتابع: نحن على وشك تحقيق الفوز والنتائج قد تعلن #غداً أو بعد غد.
وأردف: ننتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا.. ونشعر بالثقة بالفوز.جو بايدن الانتخابات الأميركية
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 09:12 AM
قال: لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائيةبايدن: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في كلمة القاها -قبل قليل-: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات.
وأضاف: أنا لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. وسيتم عد كل الأصوات قبل إعلان النتيجة.
وتابع: نحن على وشك تحقيق الفوز والنتائج قد تعلن #غداً أو بعد غد.
وأردف: ننتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا.. ونشعر بالثقة بالفوز.
، بايدن: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات ،
المصدر : الخليج 365
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