، بايدن: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في كلمة القاها -قبل قليل-: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات.

وأضاف: أنا لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. وسيتم عد كل الأصوات قبل إعلان النتيجة.

وتابع: نحن على وشك تحقيق الفوز والنتائج قد تعلن #غداً أو بعد غد.

وأردف: ننتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا.. ونشعر بالثقة بالفوز.جو بايدن الانتخابات الأميركية